SPI-Papier Ypsomed-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Ypsomed von vor 5 Jahren eingebracht

Heute vor 5 Jahren wurden Trades der Ypsomed-Aktie an der Börse SWX ausgeführt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 155,58 CHF. Bei einem 10 000-CHF-Investment vor 5 Jahren, besäße man nun 64,274 Ypsomed-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 18 125,26 CHF, da sich der Wert eines Ypsomed-Anteils am 08.04.2026 auf 282,00 CHF belief. Das entspricht einem Zuwachs um 81,25 Prozent.

Der Börsenwert von Ypsomed belief sich jüngst auf 3,69 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at