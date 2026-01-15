Ypsomed Aktie
WKN: A0B8VP / ISIN: CH0019396990
|Ypsomed-Anlage im Blick
|
15.01.2026 10:03:27
SPI-Papier Ypsomed-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Ypsomed-Investment von vor 5 Jahren abgeworfen
Das Ypsomed-Papier wurde heute vor 5 Jahren an der Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 142,08 CHF. Bei einer 10 000-CHF-Investition vor 5 Jahren, hätten Anleger nun 70,383 Ypsomed-Aktien im Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 14.01.2026 gerechnet (349,50 CHF), wäre das Investment nun 24 598,74 CHF wert. Mit einer Performance von +145,99 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.
Der Börsenwert von Ypsomed belief sich jüngst auf 4,55 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Ypsomed AG
|
15.01.26
|SPI-Papier Ypsomed-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Ypsomed-Investment von vor 5 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
14.01.26
|Starker Wochentag in Zürich: SPI notiert nachmittags im Plus (finanzen.at)
|
14.01.26