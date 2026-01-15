SPI-Papier Ypsomed-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Ypsomed-Investment von vor 5 Jahren abgeworfen

Vor Jahren in Ypsomed eingestiegen: So viel hätten Anleger verdient.

Das Ypsomed-Papier wurde heute vor 5 Jahren an der Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 142,08 CHF. Bei einer 10 000-CHF-Investition vor 5 Jahren, hätten Anleger nun 70,383 Ypsomed-Aktien im Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 14.01.2026 gerechnet (349,50 CHF), wäre das Investment nun 24 598,74 CHF wert. Mit einer Performance von +145,99 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.

Der Börsenwert von Ypsomed belief sich jüngst auf 4,55 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at