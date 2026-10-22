Ypsomed Aktie

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WKN: A0B8VP / ISIN: CH0019396990

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Lukrativer Ypsomed-Einstieg? 22.10.2026 10:03:22

SPI-Papier Ypsomed-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Ypsomed von vor 5 Jahren abgeworfen

Vor Jahren Ypsomed-Aktien gekauft: So viel hätten Investoren verdient.

Vor 5 Jahren wurde das Ypsomed-Aktie via Börse SWX gehandelt. Diesen Tag beendete das Ypsomed-Papier bei 149,13 CHF. Wenn ein Anleger damals 100 CHF in die Ypsomed-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 0,671 Anteile in seinem Depot. Die gehaltenen Anteile wären am 21.10.2026 255,22 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 380,60 CHF belief. Daraus ergibt sich eine Performance von +155,22 Prozent.

Alle Ypsomed-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 4,58 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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