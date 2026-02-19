Ypsomed Aktie
WKN: A0B8VP / ISIN: CH0019396990
|Ypsomed-Anlage
|
19.02.2026 10:03:24
SPI-Papier Ypsomed-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Ypsomed-Investition von vor 10 Jahren eingebracht
Am 19.02.2016 wurde das Ypsomed-Papier via Börse SWX gehandelt. Diesen Tag beendete das Ypsomed-Papier bei 137,78 CHF. Bei einer 1 000-CHF-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 7,258 Ypsomed-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 2 177,46 CHF, da sich der Wert eines Ypsomed-Anteils am 18.02.2026 auf 300,00 CHF belief. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 117,75 Prozent angezogen.
Die Marktkapitalisierung von Ypsomed bezifferte sich zuletzt auf 4,08 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
