SPI-Papier Ypsomed-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Ypsomed-Investition von vor 10 Jahren eingebracht

So viel hätten Anleger mit einem frühen Ypsomed-Investment verdienen können.

Vor 10 Jahren wurden Ypsomed-Anteile wochenend-bedingt nicht an der Börse SWX gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendeten die Ypsomed-Anteile bei 130,93 CHF. Wenn ein Anleger damals 10 000 CHF in die Ypsomed-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 76,379 Anteilen. Da sich der Wert einer Aktie am 18.03.2026 auf 297,50 CHF (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 22 722,87 CHF wert. Damit hätte sich das Investment um 127,23 Prozent vermehrt.

Ypsomed markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 4,05 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at