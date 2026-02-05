SPI-Papier Ypsomed-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Ypsomed-Investition von vor 3 Jahren eingebracht

Vor Jahren in Ypsomed eingestiegen: So viel hätten Anleger verdient.

Heute vor 3 Jahren fand via Börse SWX wochenend-bedingt kein Handel mit Ypsomed-Anteilen statt. Am Handelstag zuvor standen Ypsomed-Anteile letztlich bei 186,60 CHF. Wenn ein Anleger damals 10 000 CHF in die Ypsomed-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 53,591 Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs des Ypsomed-Papiers auf 300,50 CHF belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 16 103,97 CHF wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 61,04 Prozent gesteigert.

Ypsomed markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 4,12 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at