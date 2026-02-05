Ypsomed Aktie

Ypsomed für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: A0B8VP / ISIN: CH0019396990

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Frühe Anlage 05.02.2026 10:03:18

SPI-Papier Ypsomed-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Ypsomed-Investition von vor 3 Jahren eingebracht

Vor Jahren in Ypsomed eingestiegen: So viel hätten Anleger verdient.

Heute vor 3 Jahren fand via Börse SWX wochenend-bedingt kein Handel mit Ypsomed-Anteilen statt. Am Handelstag zuvor standen Ypsomed-Anteile letztlich bei 186,60 CHF. Wenn ein Anleger damals 10 000 CHF in die Ypsomed-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 53,591 Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs des Ypsomed-Papiers auf 300,50 CHF belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 16 103,97 CHF wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 61,04 Prozent gesteigert.

Ypsomed markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 4,12 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Ypsomed AG

mehr Nachrichten

Analysen zu Ypsomed AG

mehr Analysen
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Ypsomed AG 320,00 0,31% Ypsomed AG

Letzte Top-Ranking Nachrichten

06.02.26 KW 6: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche
02.02.26 Bitcoin, Ether & Co. im Januar 2026: Monatsbilanz der Kryptowährungen
02.02.26 Januar 2026: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen im abgelaufenen Monat
01.02.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 5
01.02.26 KW 5: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

Bitcoin und KI-Sorgen belasten nur kurzzeitig: Dow erstmals über 50.000 Punkten -- ATX und DAX gehen fester ins Wochenende -- Asiens Börsen schließen mehrheitlich tiefer
Der heimische sowie der deutsche Markt notierten vor dem Wochenende höher. Der Dow erreichte ein Allzeithoch. Die wichtigsten asiatischen Indizes präsentierten sich am Freitag mehrheitlich schwächer.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen