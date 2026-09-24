Ypsomed Aktie

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WKN: A0B8VP / ISIN: CH0019396990

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Profitable Ypsomed-Investition? 24.09.2026 10:03:25

SPI-Papier Ypsomed-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Ypsomed-Investition von vor 5 Jahren eingebracht

So viel hätten Anleger mit einem frühen Ypsomed-Investment verdienen können.

Am 24.09.2021 wurde das Ypsomed-Papier an der Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs der Ypsomed-Aktie betrug an diesem Tag 147,17 CHF. Hätte ein Anleger 10 000 CHF zu diesem Zeitpunkt in die Ypsomed-Aktie investiert, befänden sich nun 67,949 Ypsomed-Anteile in seinem Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 24 339,41 CHF, da sich der Wert einer Ypsomed-Aktie am 23.09.2026 auf 358,20 CHF belief. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 143,39 Prozent gesteigert.

Der Börsenwert von Ypsomed belief sich zuletzt auf 4,36 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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