SPI-Papier Ypsomed-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Ypsomed-Investment von vor 5 Jahren verdient

Vor Jahren in Ypsomed eingestiegen: So viel hätten Anleger verdient.

Vor 5 Jahren wurde das Ypsomed-Papier via Börse SWX gehandelt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 123,88 CHF. Bei einer Investition in Höhe von 1 000 CHF zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 8,072 Ypsomed-Aktien im Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 3 293,51 CHF, da sich der Wert einer Ypsomed-Aktie am 28.08.2024 auf 408,00 CHF belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 229,35 Prozent zugenommen.

Der Ypsomed-Wert an der Börse wurde auf 5,27 Mrd. CHF beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at