Ypsomed Aktie

WKN: A0B8VP / ISIN: CH0019396990

12.02.2026 10:03:36

SPI-Papier Ypsomed-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Ypsomed-Investment von vor 5 Jahren verdient

Vor Jahren in Ypsomed eingestiegen: So viel hätten Investoren verdient.

Am 12.02.2021 wurde die Ypsomed-Aktie an der Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 150,10 CHF wert. Bei einer 100-CHF-Investition vor 5 Jahren, hätten Anleger nun 0,666 Ypsomed-Aktien im Portfolio. Da sich der Wert eines Papiers am 11.02.2026 auf 299,50 CHF (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 199,53 CHF wert. Das entspricht einem Zuwachs um 99,53 Prozent.

Insgesamt war Ypsomed zuletzt 4,10 Mrd. CHF wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

