Ypsomed Aktie
WKN: A0B8VP / ISIN: CH0019396990
|Lohnende Ypsomed-Investition?
|
12.03.2026 10:03:19
SPI-Papier Ypsomed-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Ypsomed-Investment von vor 5 Jahren verdient
Heute vor 5 Jahren wurden Trades der Ypsomed-Aktie an der Börse SWX ausgeführt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 150,89 CHF. Bei einer 1 000-CHF-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 6,627 Ypsomed-Aktien. Die gehaltenen Papiere wären am 11.03.2026 1 819,24 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 274,50 CHF belief. Die Steigerung von 1 000 CHF zu 1 819,24 CHF entspricht einer Performance von +81,92 Prozent.
Insgesamt war Ypsomed zuletzt 3,74 Mrd. CHF wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Jetzt informieren!
