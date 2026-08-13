Ypsomed Aktie
WKN: A0B8VP / ISIN: CH0019396990
|Rentables Ypsomed-Investment?
|
13.08.2026 10:03:44
SPI-Papier Ypsomed-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Ypsomed-Investment von vor einem Jahr verdient
Heute vor 1 Jahr fand an der Börse SWX Handel mit Ypsomed-Anteilen statt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 386,50 CHF. Bei einem Ypsomed-Investment von 10 000 CHF zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 25,873 Ypsomed-Aktien. Die gehaltenen Papiere wären am 12.08.2026 10 489,00 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 405,40 CHF belief. Das kommt einer Steigerung um 4,89 Prozent gleich.
Ypsomed markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 4,97 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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