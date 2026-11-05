Ypsomed Aktie
WKN: A0B8VP / ISIN: CH0019396990
|Lukratives Ypsomed-Investment?
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05.11.2026 10:03:20
SPI-Papier Ypsomed-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Ypsomed-Investment von vor einem Jahr verdient
Vor 1 Jahr wurden Ypsomed-Anteile via Börse SWX gehandelt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 309,50 CHF. Bei einem Ypsomed-Investment von 10 000 CHF zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 32,310 Ypsomed-Aktien in seinem Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs des Ypsomed-Papiers auf 401,80 CHF belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 12 982,23 CHF wert. Damit hätte sich das Investment um 29,82 Prozent vermehrt.
Ypsomed war somit zuletzt am Markt 4,77 Mrd. CHF wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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