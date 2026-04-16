Ypsomed Aktie
WKN: A0B8VP / ISIN: CH0019396990
|Frühe Investition
|
16.04.2026 10:03:28
SPI-Papier Ypsomed-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Ypsomed von vor 10 Jahren verdient
Heute vor 10 Jahren fand via Börse SWX wochenend-bedingt kein Handel mit dem Ypsomed-Papier statt. Am Handelstag zuvor standen die Anteile letztlich bei 142,37 CHF. Bei einer 100-CHF-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 0,702 Ypsomed-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 207,06 CHF, da sich der Wert einer Ypsomed-Aktie am 15.04.2026 auf 294,80 CHF belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 107,06 Prozent vermehrt.
Der Ypsomed-Wert an der Börse wurde auf 3,96 Mrd. CHF beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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