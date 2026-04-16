SPI-Papier Ypsomed-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Ypsomed von vor 10 Jahren verdient

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Ypsomed-Investment gewesen.

Heute vor 10 Jahren fand via Börse SWX wochenend-bedingt kein Handel mit dem Ypsomed-Papier statt. Am Handelstag zuvor standen die Anteile letztlich bei 142,37 CHF. Bei einer 100-CHF-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 0,702 Ypsomed-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 207,06 CHF, da sich der Wert einer Ypsomed-Aktie am 15.04.2026 auf 294,80 CHF belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 107,06 Prozent vermehrt.

Der Ypsomed-Wert an der Börse wurde auf 3,96 Mrd. CHF beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at