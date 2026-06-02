Zehnde a Aktie
WKN DE: A14RXU / ISIN: CH0276534614
|Lohnende Zehnder A-Anlage?
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02.06.2026 10:04:20
SPI-Papier Zehnder A-Aktie: Hätte sich eine Investition in Zehnder A von vor einem Jahr rentiert?
Am 02.06.2025 wurde die Zehnder A-Aktie an der Börse SWX gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Zehnder A-Papier bei 62,90 CHF. Hätte ein Anleger 1 000 CHF zu diesem Zeitpunkt in die Zehnder A-Aktie investiert, befänden sich nun 15,898 Zehnder A-Anteile in seinem Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 1 006,36 CHF, da sich der Wert einer Zehnder A-Aktie am 01.06.2026 auf 63,30 CHF belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 0,64 Prozent gesteigert.
Am Markt war Zehnder A jüngst 718,20 Mio. CHF wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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