SPI-Papier Zehnder A-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Zehnder A von vor 10 Jahren abgeworfen

Vor Jahren in Zehnder A eingestiegen: So viel hätten Anleger verdient.

Vor 10 Jahren wurde das Zehnder A-Papier via Börse SWX gehandelt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 41,90 CHF. Bei einer Investition in Höhe von 100 CHF zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 2,387 Zehnder A-Aktien im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs der Zehnder A-Aktie auf 72,80 CHF belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 173,75 CHF wert. Damit hatte sich der Wert der Investition um 73,75 Prozent erhöht.

Zehnder A war somit zuletzt am Markt 804,34 Mio. CHF wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at