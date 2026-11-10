Zehnde a Aktie
WKN DE: A14RXU / ISIN: CH0276534614
|Frühe Investition
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10.11.2026 10:03:31
SPI-Papier Zehnder A-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Zehnder A von vor 10 Jahren abgeworfen
Vor 10 Jahren wurde das Zehnder A-Papier via Börse SWX gehandelt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 41,90 CHF. Bei einer Investition in Höhe von 100 CHF zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 2,387 Zehnder A-Aktien im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs der Zehnder A-Aktie auf 72,80 CHF belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 173,75 CHF wert. Damit hatte sich der Wert der Investition um 73,75 Prozent erhöht.
Zehnder A war somit zuletzt am Markt 804,34 Mio. CHF wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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