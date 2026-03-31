SPI-Papier Zehnder A-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Zehnder A von vor 10 Jahren eingefahren

Bei einem frühen Zehnder A-Investment könnten sich Anleger über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 10 Jahren fand via Börse SWX Handel mit dem Zehnder A-Papier statt. Zur Schlussglocke war das Zehnder A-Papier an diesem Tag 38,95 CHF wert. Investoren, die vor 10 Jahren 1 000 CHF in die Zehnder A-Aktie investierten, hätten nun 25,674 Anteile im Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 1 681,64 CHF, da sich der Wert eines Zehnder A-Papiers am 30.03.2026 auf 65,50 CHF belief. Damit beträgt die Performance des Investments +68,16 Prozent.

Zehnder A war somit zuletzt am Markt 736,31 Mio. CHF wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at