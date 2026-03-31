Zehnde a Aktie

Zehnde a für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A14RXU / ISIN: CH0276534614

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Lukrative Zehnder A-Anlage? 31.03.2026 10:03:49

SPI-Papier Zehnder A-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Zehnder A von vor 10 Jahren eingefahren

Bei einem frühen Zehnder A-Investment könnten sich Anleger über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 10 Jahren fand via Börse SWX Handel mit dem Zehnder A-Papier statt. Zur Schlussglocke war das Zehnder A-Papier an diesem Tag 38,95 CHF wert. Investoren, die vor 10 Jahren 1 000 CHF in die Zehnder A-Aktie investierten, hätten nun 25,674 Anteile im Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 1 681,64 CHF, da sich der Wert eines Zehnder A-Papiers am 30.03.2026 auf 65,50 CHF belief. Damit beträgt die Performance des Investments +68,16 Prozent.

Zehnder A war somit zuletzt am Markt 736,31 Mio. CHF wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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