Zehnde a Aktie
WKN DE: A14RXU / ISIN: CH0276534614
|Lukrative Zehnder A-Anlage?
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31.03.2026 10:03:49
SPI-Papier Zehnder A-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Zehnder A von vor 10 Jahren eingefahren
Heute vor 10 Jahren fand via Börse SWX Handel mit dem Zehnder A-Papier statt. Zur Schlussglocke war das Zehnder A-Papier an diesem Tag 38,95 CHF wert. Investoren, die vor 10 Jahren 1 000 CHF in die Zehnder A-Aktie investierten, hätten nun 25,674 Anteile im Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 1 681,64 CHF, da sich der Wert eines Zehnder A-Papiers am 30.03.2026 auf 65,50 CHF belief. Damit beträgt die Performance des Investments +68,16 Prozent.
Zehnder A war somit zuletzt am Markt 736,31 Mio. CHF wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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