Zehnde a Aktie
WKN DE: A14RXU / ISIN: CH0276534614
|Zehnder A-Investition
|
01.09.2026 10:03:56
SPI-Papier Zehnder A-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Zehnder A von vor 3 Jahren eingebracht
Am 01.09.2023 wurde das Zehnder A-Papier an der Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 56,80 CHF wert. Hätte ein Anleger 10 000 CHF zu diesem Zeitpunkt in die Zehnder A-Aktie investiert, befänden sich nun 176,056 Zehnder A-Anteile in seinem Depot. Da sich der letzte Schlusskurs der Zehnder A-Aktie auf 72,60 CHF belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 12 781,69 CHF wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 27,82 Prozent vermehrt.
Insgesamt war Zehnder A zuletzt 812,19 Mio. CHF wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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