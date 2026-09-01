SPI-Papier Zehnder A-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Zehnder A von vor 3 Jahren eingebracht

Investoren, die vor Jahren in Zehnder A-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Am 01.09.2023 wurde das Zehnder A-Papier an der Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 56,80 CHF wert. Hätte ein Anleger 10 000 CHF zu diesem Zeitpunkt in die Zehnder A-Aktie investiert, befänden sich nun 176,056 Zehnder A-Anteile in seinem Depot. Da sich der letzte Schlusskurs der Zehnder A-Aktie auf 72,60 CHF belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 12 781,69 CHF wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 27,82 Prozent vermehrt.

Insgesamt war Zehnder A zuletzt 812,19 Mio. CHF wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at