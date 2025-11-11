SPI-Papier Zehnder A-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Zehnder A-Investition von vor 10 Jahren eingebracht

Das Zehnder A-Papier wurde heute vor 10 Jahren via Börse SWX gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Zehnder A-Papier bei 33,75 CHF. Wenn ein Anleger damals 100 CHF in das Zehnder A-Papier investiert hätte, hätte er nun 2,963 Aktien im Portfolio. Da sich der Wert einer Aktie am 10.11.2025 auf 70,00 CHF (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 207,41 CHF wert. Damit hätte sich die Investition um 107,41 Prozent vermehrt.

Zehnder A wurde jüngst mit einem Börsenwert von 770,00 Mio. CHF gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at