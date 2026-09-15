Zehnde a Aktie

Zehnde a für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A14RXU / ISIN: CH0276534614

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Langfristige Performance 15.09.2026 10:03:29

SPI-Papier Zehnder A-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Zehnder A-Investition von vor 10 Jahren eingebracht

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Zehnder A-Aktie Investoren gebracht.

Am 15.09.2016 wurde die Zehnder A-Aktie via Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 40,30 CHF. Bei einem Investment von 1 000 CHF in die Zehnder A-Aktie vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 24,814 Zehnder A-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs der Zehnder A-Aktie auf 68,00 CHF belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1 687,34 CHF wert. Das kommt einer Steigerung um 68,73 Prozent gleich.

Jüngst verzeichnete Zehnder A eine Marktkapitalisierung von 778,36 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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