Zehnde a Aktie
WKN DE: A14RXU / ISIN: CH0276534614
|Lukrative Zehnder A-Investition?
|
13.01.2026 10:03:41
SPI-Papier Zehnder A-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Zehnder A-Investment von vor einem Jahr verdient
Heute vor 1 Jahr wurden Trades Zehnder A-Anteilen an der Börse SWX ausgeführt. Diesen Tag beendete das Papier bei 42,80 CHF. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 10 000 CHF in den Konzern investierten, besitzen nun 233,645 Zehnder A-Aktien. Das Investment hätte nun einen Wert von 19 859,81 CHF, da sich der Wert eines Zehnder A-Anteils am 12.01.2026 auf 85,00 CHF belief. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 98,60 Prozent gesteigert.
Der Börsenwert von Zehnder A belief sich jüngst auf 936,50 Mio. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
