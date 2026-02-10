SPI-Papier Zehnder A-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Zehnder A von vor einem Jahr verdient

Bei einem frühen Investment in Zehnder A-Aktien hätten Investoren so viel Gewinn gemacht.

Heute vor 1 Jahr wurden Trades Zehnder A-Anteilen an der Börse SWX ausgeführt. Der Schlusskurs der Zehnder A-Anteile betrug an diesem Tag 47,25 CHF. Bei einem Investment von 100 CHF in die Zehnder A-Aktie vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 2,116 Zehnder A-Aktien. Da sich der Wert eines Papiers am 09.02.2026 auf 88,90 CHF (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 188,15 CHF wert. Damit wäre die Investition um 88,15 Prozent gestiegen.

Zehnder A war somit zuletzt am Markt 977,86 Mio. CHF wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at