Zehnde a Aktie

Zehnde a für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A14RXU / ISIN: CH0276534614

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Profitable Zehnder A-Investition? 22.09.2026 10:03:35

SPI-Papier Zehnder A-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Zehnder A von vor einem Jahr bedeutet

Bei einem frühen Investment in Zehnder A-Aktien hätten Anleger so viel Verlust gemacht.

Heute vor 1 Jahr fand an der Börse SWX Handel mit der Zehnder A-Aktie statt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 72,30 CHF. Bei einer 10 000-CHF-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 138,313 Zehnder A-Aktien. Die gehaltenen Aktien wären am 21.09.2026 9 889,35 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 71,50 CHF belief. Das entspricht einem Minus von 1,11 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von Zehnder A bezifferte sich zuletzt auf 782,85 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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