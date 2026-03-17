Zehnde a Aktie

Zehnde a für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A14RXU / ISIN: CH0276534614

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Zehnder A-Investition 17.03.2026 10:03:59

SPI-Papier Zehnder A-Aktie: So viel Verlust hätte ein Zehnder A-Investment von vor 3 Jahren eingebracht

Vor Jahren Zehnder A-Aktien gekauft: So viel hätten Anleger verloren.

Vor 3 Jahren wurde das Zehnder A-Papier an der Börse SWX gehandelt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 73,90 CHF. Bei einem Investment von 10 000 CHF in die Zehnder A-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 135,318 Zehnder A-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs des Zehnder A-Papiers auf 72,60 CHF belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 9 824,09 CHF wert. Damit hätte sich die Investition um 1,76 Prozent vermindert.

Zuletzt verbuchte Zehnder A einen Börsenwert von 807,50 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Zehnder AG (A)

mehr Nachrichten