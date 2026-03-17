Zehnde a Aktie
WKN DE: A14RXU / ISIN: CH0276534614
|Zehnder A-Investition
|
17.03.2026 10:03:59
SPI-Papier Zehnder A-Aktie: So viel Verlust hätte ein Zehnder A-Investment von vor 3 Jahren eingebracht
Vor 3 Jahren wurde das Zehnder A-Papier an der Börse SWX gehandelt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 73,90 CHF. Bei einem Investment von 10 000 CHF in die Zehnder A-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 135,318 Zehnder A-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs des Zehnder A-Papiers auf 72,60 CHF belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 9 824,09 CHF wert. Damit hätte sich die Investition um 1,76 Prozent vermindert.
Zuletzt verbuchte Zehnder A einen Börsenwert von 807,50 Mio. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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