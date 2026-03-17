SPI-Papier Zehnder A-Aktie: So viel Verlust hätte ein Zehnder A-Investment von vor 3 Jahren eingebracht

Vor 3 Jahren wurde das Zehnder A-Papier an der Börse SWX gehandelt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 73,90 CHF. Bei einem Investment von 10 000 CHF in die Zehnder A-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 135,318 Zehnder A-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs des Zehnder A-Papiers auf 72,60 CHF belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 9 824,09 CHF wert. Damit hätte sich die Investition um 1,76 Prozent vermindert.

Zuletzt verbuchte Zehnder A einen Börsenwert von 807,50 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at