Zehnde a Aktie
WKN DE: A14RXU / ISIN: CH0276534614
|Lohnendes Zehnder A-Investment?
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25.08.2026 10:03:37
SPI-Papier Zehnder A-Aktie: So viel Verlust hätte ein Zehnder A-Investment von vor einem Jahr eingefahren
Am 25.08.2025 wurden Zehnder A-Anteile an der Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 71,30 CHF. Investoren, die vor 1 Jahr 1 000 CHF in die Zehnder A-Aktie investierten, hätten nun 14,025 Anteile im Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 983,17 CHF, da sich der Wert einer Zehnder A-Aktie am 24.08.2026 auf 70,10 CHF belief. Mit einer Performance von -1,68 Prozent hätte sich die Investition somit negativ entwickelt.
Zehnder A wurde jüngst mit einem Börsenwert von 790,45 Mio. CHF gelistet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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