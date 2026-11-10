Züblin Aktie
WKN DE: A2AFKR / ISIN: CH0312309682
|Lukrative Züblin (Zueblin Immobilien-Investition?
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10.11.2026 10:03:31
SPI-Papier Züblin (Zueblin Immobilien-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Züblin (Zueblin Immobilien von vor 10 Jahren eingebracht
Heute vor 10 Jahren wurden Züblin (Zueblin Immobilien-Anteile an der Börse SWX gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Züblin (Zueblin Immobilien-Anteile bei 19,00 CHF. Investoren, die vor 10 Jahren 1 000 CHF in die Züblin (Zueblin Immobilien-Aktie investierten, hätten nun 52,632 Anteile im Besitz. Da sich der letzte Schlusskurs des Züblin (Zueblin Immobilien-Papiers auf 51,20 CHF belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 2 694,74 CHF wert. Mit einer Performance von +169,47 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.
Züblin (Zueblin Immobilien wurde am Markt mit 169,98 Mio. CHF bewertet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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