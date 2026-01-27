SPI-Papier Züblin (Zueblin Immobilien-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Züblin (Zueblin Immobilien-Investment von vor 5 Jahren abgeworfen

Bei einem frühen Züblin (Zueblin Immobilien-Investment könnten sich Anleger über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 5 Jahren wurden Trades der Züblin (Zueblin Immobilien-Aktie via Börse SWX ausgeführt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 25,20 CHF. Bei einer 10 000-CHF-Investition vor 5 Jahren, hätten Anleger nun 396,825 Züblin (Zueblin Immobilien-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Aktien wären am 26.01.2026 18 015,87 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 45,40 CHF belief. Damit wäre die Investition 80,16 Prozent mehr wert.

Züblin (Zueblin Immobilien wurde jüngst mit einem Börsenwert von 148,46 Mio. CHF gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at