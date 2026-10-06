Züblin Aktie

Züblin für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2AFKR / ISIN: CH0312309682

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Performance unter der Lupe 06.10.2026 10:03:24

SPI-Papier Züblin (Zueblin Immobilien-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Züblin (Zueblin Immobilien-Investment von vor 5 Jahren abgeworfen

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Züblin (Zueblin Immobilien-Investment gewesen.

Vor 5 Jahren wurde das Züblin (Zueblin Immobilien-Aktie via Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs des Züblin (Zueblin Immobilien-Papiers betrug an diesem Tag 27,40 CHF. Bei einem Züblin (Zueblin Immobilien-Investment von 10 000 CHF zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 364,964 Züblin (Zueblin Immobilien-Aktien. Da sich der Wert einer Aktie am 05.10.2026 auf 50,20 CHF (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 18 321,17 CHF wert. Damit beträgt die Performance des Investments +83,21 Prozent.

Züblin (Zueblin Immobilien markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 166,78 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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