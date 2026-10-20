SPI-Papier Züblin (Zueblin Immobilien-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Züblin (Zueblin Immobilien von vor einem Jahr abgeworfen

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Züblin (Zueblin Immobilien-Investment gewesen.

Das Züblin (Zueblin Immobilien-Papier wurde heute vor 1 Jahr via Börse SWX gehandelt. Diesen Tag beendeten die Züblin (Zueblin Immobilien-Anteile bei 44,00 CHF. Hätte ein Anleger 1 000 CHF zu diesem Zeitpunkt in die Züblin (Zueblin Immobilien-Aktie investiert, befänden sich nun 22,727 Züblin (Zueblin Immobilien-Anteile in seinem Portfolio. Da sich der Wert einer Aktie am 19.10.2026 auf 50,60 CHF (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1 150,00 CHF wert. Damit wäre die Investition 15,00 Prozent mehr wert.

Am Markt war Züblin (Zueblin Immobilien jüngst 166,84 Mio. CHF wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at