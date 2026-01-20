SPI-Papier Züblin (Zueblin Immobilien-Aktie: So viel hätte eine Investition in Züblin (Zueblin Immobilien von vor 3 Jahren abgeworfen

Wer vor Jahren in Züblin (Zueblin Immobilien eingestiegen ist, könnte sich nun über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 3 Jahren fand an der Börse SWX Handel mit Züblin (Zueblin Immobilien-Anteilen statt. Zur Schlussglocke war die Züblin (Zueblin Immobilien-Aktie an diesem Tag 25,60 CHF wert. Bei einem Züblin (Zueblin Immobilien-Investment von 1 000 CHF zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 39,063 Züblin (Zueblin Immobilien-Aktien. Die gehaltenen Anteile wären am 19.01.2026 1 742,19 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 44,60 CHF belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 74,22 Prozent zugenommen.

Züblin (Zueblin Immobilien wurde am Markt mit 147,65 Mio. CHF bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at