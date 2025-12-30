SPI-Papier Züblin (Zueblin Immobilien-Aktie: So viel hätte eine Investition in Züblin (Zueblin Immobilien von vor 5 Jahren abgeworfen

Vor Jahren Züblin (Zueblin Immobilien-Aktien gekauft: So viel hätten Anleger verdient.

Heute vor 5 Jahren wurden Züblin (Zueblin Immobilien-Anteile an der Börse SWX gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 27,60 CHF. Wenn ein Anleger damals 10 000 CHF in das Züblin (Zueblin Immobilien-Papier investiert hätte, befänden sich nun 362,319 Aktien in seinem Portfolio. Die gehaltenen Papiere wären am 29.12.2025 16 521,74 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 45,60 CHF belief. Damit beträgt die Performance des Investments +65,22 Prozent.

Zuletzt verbuchte Züblin (Zueblin Immobilien einen Börsenwert von 151,92 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at