Züblin Aktie
WKN DE: A2AFKR / ISIN: CH0312309682
|Hochrechnung
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19.05.2026 10:04:09
SPI-Papier Züblin (Zueblin Immobilien-Aktie: So viel hätte eine Investition in Züblin (Zueblin Immobilien von vor 5 Jahren abgeworfen
Heute vor 5 Jahren wurden Trades dem Züblin (Zueblin Immobilien-Papier an der Börse SWX ausgeführt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 28,00 CHF. Wenn zu diesem Zeitpunkt 100 CHF in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 3,571 Züblin (Zueblin Immobilien-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Züblin (Zueblin Immobilien-Aktien wären am 18.05.2026 180,71 CHF wert, da der Schlussstand 50,60 CHF betrug. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 80,71 Prozent.
Der Börsenwert von Züblin (Zueblin Immobilien belief sich zuletzt auf 174,93 Mio. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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