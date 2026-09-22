SPI-Papier Züblin (Zueblin Immobilien-Aktie: So viel hätte eine Investition in Züblin (Zueblin Immobilien von vor einem Jahr abgeworfen

Wer vor Jahren in Züblin (Zueblin Immobilien-Aktien investiert hat, kann sich nun über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 1 Jahr fand via Börse SWX Handel mit dem Züblin (Zueblin Immobilien-Papier statt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 47,20 CHF wert. Wenn ein Anleger vor 1 Jahr 100 CHF in die Züblin (Zueblin Immobilien-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 2,119 Anteilen. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 21.09.2026 102,75 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 48,50 CHF belief. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 2,75 Prozent gesteigert.

Die Marktkapitalisierung von Züblin (Zueblin Immobilien bezifferte sich zuletzt auf 157,74 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at