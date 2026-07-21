SPI-Papier Züblin (Zueblin Immobilien-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Züblin (Zueblin Immobilien-Investment von vor 10 Jahren verdient

Bei einem frühen Investment in Züblin (Zueblin Immobilien-Aktien hätten Anleger so viel Gewinn gemacht.

Heute vor 10 Jahren wurden Trades dem Züblin (Zueblin Immobilien-Papier an der Börse SWX ausgeführt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 19,90 CHF. Bei einem 100-CHF-Investment vor 10 Jahren, besäße man nun 5,025 Züblin (Zueblin Immobilien-Papiere. Die Anlage hätte nun einen Wert von 256,28 CHF, da sich der Wert eines Züblin (Zueblin Immobilien-Papiers am 20.07.2026 auf 51,00 CHF belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 156,28 Prozent zugenommen.

Die Marktkapitalisierung von Züblin (Zueblin Immobilien belief sich zuletzt auf 172,43 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at