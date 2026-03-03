Züblin Aktie

Frühe Anlage 03.03.2026 10:04:01

SPI-Papier Züblin (Zueblin Immobilien-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Züblin (Zueblin Immobilien von vor 10 Jahren verdient

Bei einem frühen Investment in Züblin (Zueblin Immobilien-Aktien hätten Anleger so viel Gewinn gemacht.

Heute vor 10 Jahren wurde die Züblin (Zueblin Immobilien-Aktie via Börse SWX gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 22,50 CHF. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 1 000 CHF in den Konzern investierten, besitzen nun 44,444 Züblin (Zueblin Immobilien-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs auf 47,20 CHF belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 2 097,78 CHF wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 109,78 Prozent gesteigert.

Der Börsenwert von Züblin (Zueblin Immobilien belief sich jüngst auf 156,33 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

