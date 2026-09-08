SPI-Papier Züblin (Zueblin Immobilien-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Züblin (Zueblin Immobilien von vor 5 Jahren verdient

Wer vor Jahren in Züblin (Zueblin Immobilien eingestiegen ist, könnte sich nun über so viel Gewinn freuen.

Am 08.09.2021 wurde die Züblin (Zueblin Immobilien-Aktie via Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 27,40 CHF. Bei einem Investment von 1 000 CHF in das Züblin (Zueblin Immobilien-Papier vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 36,496 Züblin (Zueblin Immobilien-Anteilen. Die Investition hätte nun einen Wert von 1 912,41 CHF, da sich der Wert eines Züblin (Zueblin Immobilien-Papiers am 07.09.2026 auf 52,40 CHF belief. Das entspricht einem Anstieg um 91,24 Prozent.

Der Börsenwert von Züblin (Zueblin Immobilien belief sich jüngst auf 175,79 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at