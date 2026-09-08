Züblin Aktie

Züblin für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2AFKR / ISIN: CH0312309682

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Rentables Züblin (Zueblin Immobilien-Investment? 08.09.2026 10:03:40

SPI-Papier Züblin (Zueblin Immobilien-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Züblin (Zueblin Immobilien von vor 5 Jahren verdient

Wer vor Jahren in Züblin (Zueblin Immobilien eingestiegen ist, könnte sich nun über so viel Gewinn freuen.

Am 08.09.2021 wurde die Züblin (Zueblin Immobilien-Aktie via Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 27,40 CHF. Bei einem Investment von 1 000 CHF in das Züblin (Zueblin Immobilien-Papier vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 36,496 Züblin (Zueblin Immobilien-Anteilen. Die Investition hätte nun einen Wert von 1 912,41 CHF, da sich der Wert eines Züblin (Zueblin Immobilien-Papiers am 07.09.2026 auf 52,40 CHF belief. Das entspricht einem Anstieg um 91,24 Prozent.

Der Börsenwert von Züblin (Zueblin Immobilien belief sich jüngst auf 175,79 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Züblin (Zueblin Immobilien Holding AG)

mehr Nachrichten

Analysen zu Züblin (Zueblin Immobilien Holding AG)

mehr Analysen
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Züblin (Zueblin Immobilien Holding AG) 52,60 1,15% Züblin (Zueblin Immobilien Holding AG)

Letzte Top-Ranking Nachrichten

12:01 Zurich Insurance setzt im zweiten Quartal verstärkt auf AMD und Eli Lilly
07.09.26 Apple, Microsoft & eigene Aktie: So positioniert sich UBS im US-Portfolio
06.09.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 36
06.09.26 Gold, Öl & Co. in KW 36: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
05.09.26 KW 36: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

ATX tiefrot -- DAX im Minus --Asiens Börsen letztlich uneins
Der heimische Markt gibt am Dienstag deutlich nach. Der deutsche Leitindex zeigt sich schwächer. Auch am Dienstag fanden die Börsen in Asien keine gemeinsame Richtung.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen