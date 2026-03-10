Züblin Aktie
WKN DE: A2AFKR / ISIN: CH0312309682
|Lohnender Züblin (Zueblin Immobilien-Einstieg?
|
10.03.2026 10:03:35
SPI-Papier Züblin (Zueblin Immobilien-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Züblin (Zueblin Immobilien von vor einem Jahr verdient
Heute vor 1 Jahr wurden Züblin (Zueblin Immobilien-Anteile via Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke war die Züblin (Zueblin Immobilien-Aktie an diesem Tag 33,60 CHF wert. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 10 000 CHF in den Konzern investierten, besitzen nun 297,619 Züblin (Zueblin Immobilien-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 14 285,71 CHF, da sich der Wert einer Züblin (Zueblin Immobilien-Aktie am 09.03.2026 auf 48,00 CHF belief. Mit einer Performance von +42,86 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.
Die Marktkapitalisierung von Züblin (Zueblin Immobilien bezifferte sich zuletzt auf 158,99 Mio. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Züblin (Zueblin Immobilien Holding AG)
|
17:58
|Freundlicher Handel in Zürich: Anleger lassen SPI schlussendlich steigen (finanzen.at)
|
15:59
|SPI aktuell: SPI am Nachmittag auf grünem Terrain (finanzen.at)
|
12:26
|Freundlicher Handel in Zürich: Am Dienstagmittag Gewinne im SPI (finanzen.at)
|
10:03
|SPI-Papier Züblin (Zueblin Immobilien-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Züblin (Zueblin Immobilien von vor einem Jahr verdient (finanzen.at)
|
09:28
|SPI-Handel aktuell: SPI-Börsianer greifen zum Start des Dienstagshandels zu (finanzen.at)
|
06.03.26
|Schwacher Wochentag in Zürich: SPI verliert (finanzen.at)
|
06.03.26
|Minuszeichen in Zürich: SPI zum Start des Freitagshandels schwächer (finanzen.at)
|
05.03.26
|Zurückhaltung in Zürich: SPI verbucht schlussendlich Abschläge (finanzen.at)