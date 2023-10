SPI-Papier Zug Estates B-Aktie: So viel Gewinn hätte ein frühes Zug Estates B-Investment eingefahren

Am 09.10.2013 wurde das Zug Estates B-Papier via Börse SWX gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 1 197,00 CHF. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 10 000 CHF in den Konzern investierten, besitzen nun 8,354 Zug Estates B-Aktien. Die gehaltenen Zug Estates B-Aktien wären am 06.10.2023 12 781,95 CHF wert, da der Schlussstand 1 530,00 CHF betrug. Das entspricht einer Zunahme von 27,82 Prozent.

Zug Estates B wurde am Markt mit 779,57 Mio. CHF bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at