Zug Estate b Aktie
WKN DE: A1J0M6 / ISIN: CH0148052126
|Zug Estates B-Investment im Blick
|
18.05.2026 10:04:29
SPI-Papier Zug Estates B-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Zug Estates B von vor 10 Jahren eingebracht
Heute vor 10 Jahren wurden Trades der Zug Estates B-Aktie an der Börse SWX ausgeführt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 1 597,00 CHF. Hätte ein Anleger 100 CHF zu diesem Zeitpunkt in die Zug Estates B-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 0,063 Zug Estates B-Anteilen. Da sich der Wert einer Aktie am 15.05.2026 auf 2 210,00 CHF (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 138,38 CHF wert. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 38,38 Prozent.
Zuletzt verbuchte Zug Estates B einen Börsenwert von 1,13 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Zug Estates AG (B)
|
10:04
|SPI-Papier Zug Estates B-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Zug Estates B von vor 10 Jahren eingebracht (finanzen.at)
|
12.05.26
|Angespannte Stimmung in Zürich: SPI verbucht zum Start Abschläge (finanzen.at)
|
11.05.26