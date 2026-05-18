SPI-Papier Zug Estates B-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Zug Estates B von vor 10 Jahren eingebracht

So viel hätten Anleger mit einem frühen Zug Estates B-Investment verdienen können.

Heute vor 10 Jahren wurden Trades der Zug Estates B-Aktie an der Börse SWX ausgeführt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 1 597,00 CHF. Hätte ein Anleger 100 CHF zu diesem Zeitpunkt in die Zug Estates B-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 0,063 Zug Estates B-Anteilen. Da sich der Wert einer Aktie am 15.05.2026 auf 2 210,00 CHF (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 138,38 CHF wert. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 38,38 Prozent.

Zuletzt verbuchte Zug Estates B einen Börsenwert von 1,13 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at