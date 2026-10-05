Zug Estate b Aktie
WKN DE: A1J0M6 / ISIN: CH0148052126
|Performance unter der Lupe
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05.10.2026 10:03:43
SPI-Papier Zug Estates B-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Zug Estates B von vor 10 Jahren eingefahren
Heute vor 10 Jahren wurden Trades Zug Estates B-Anteilen an der Börse SWX ausgeführt. Der Schlusskurs des Zug Estates B-Papiers betrug an diesem Tag 1 682,00 CHF. Wenn ein Anleger damals 10 000 CHF in die Zug Estates B-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 5,945 Anteilen. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 02.10.2026 13 258,03 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 2 230,00 CHF belief. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 32,58 Prozent angewachsen.
Zuletzt ergab sich für Zug Estates B eine Börsenbewertung in Höhe von 1,14 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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|Zug Estates AG (B)
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