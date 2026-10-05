SPI-Papier Zug Estates B-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Zug Estates B von vor 10 Jahren eingefahren

Anleger, die vor Jahren in Zug Estates B-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 10 Jahren wurden Trades Zug Estates B-Anteilen an der Börse SWX ausgeführt. Der Schlusskurs des Zug Estates B-Papiers betrug an diesem Tag 1 682,00 CHF. Wenn ein Anleger damals 10 000 CHF in die Zug Estates B-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 5,945 Anteilen. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 02.10.2026 13 258,03 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 2 230,00 CHF belief. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 32,58 Prozent angewachsen.

Zuletzt ergab sich für Zug Estates B eine Börsenbewertung in Höhe von 1,14 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at