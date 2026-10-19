Zug Estate b Aktie
WKN DE: A1J0M6 / ISIN: CH0148052126
|Profitable Zug Estates B-Investition?
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19.10.2026 10:04:18
SPI-Papier Zug Estates B-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Zug Estates B von vor 3 Jahren abgeworfen
Heute vor 3 Jahren fand via Börse SWX Handel mit dem Zug Estates B-Papier statt. Diesen Handelstag beendeten die Zug Estates B-Anteile bei 1 510,00 CHF. Bei einer Investition in Höhe von 1 000 CHF zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 0,662 Zug Estates B-Aktien im Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 1 483,44 CHF, da sich der Wert eines Zug Estates B-Anteils am 16.10.2026 auf 2 240,00 CHF belief. Das entspricht einem Plus von 48,34 Prozent.
Jüngst verzeichnete Zug Estates B eine Marktkapitalisierung von 1,14 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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|Zug Estates AG (B)
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