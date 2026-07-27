Zug Estate b Aktie
WKN DE: A1J0M6 / ISIN: CH0148052126
|Performance im Blick
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27.07.2026 10:04:12
SPI-Papier Zug Estates B-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Zug Estates B-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen
Am 27.07.2023 wurden Zug Estates B-Anteile via Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 1 640,00 CHF wert. Wenn zu diesem Zeitpunkt 1 000 CHF in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 0,610 Zug Estates B-Aktien im Depot. Da sich der Wert eines Anteils am 24.07.2026 auf 2 140,00 CHF (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1 304,88 CHF wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 30,49 Prozent angezogen.
Die Marktkapitalisierung von Zug Estates B bezifferte sich zuletzt auf 1,09 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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|Zug Estates AG (B)
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