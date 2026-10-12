Zug Estate b Aktie
WKN DE: A1J0M6 / ISIN: CH0148052126
|Lohnendes Zug Estates B-Investment?
|
12.10.2026 10:03:45
SPI-Papier Zug Estates B-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Zug Estates B-Investment von vor einem Jahr abgeworfen
Am 12.10.2025 wurde das Zug Estates B-Papier via Börse SWX wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendeten die Zug Estates B-Anteile bei 2 130,00 CHF. Bei einer 100-CHF-Investition vor 1 Jahr, hätten Anleger nun 0,047 Zug Estates B-Aktien im Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 105,63 CHF, da sich der Wert eines Zug Estates B-Papiers am 09.10.2026 auf 2 250,00 CHF belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 5,63 Prozent zugenommen.
Insgesamt war Zug Estates B zuletzt 1,15 Mrd. CHF wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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|Zug Estates AG (B)
|2 250,00
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