SPI-Papier Zug Estates B-Aktie: So viel Gewinn hätte eine frühe Investition in Zug Estates B abgeworfen

Am 14.08.2013 wurde das Zug Estates B-Papier via Börse SWX gehandelt. Diesen Tag beendete die Zug Estates B-Aktie bei 1 203,00 CHF. Wenn zu diesem Zeitpunkt 100 CHF in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 0,083 Zug Estates B-Aktien im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs der Zug Estates B-Aktie auf 1 640,00 CHF belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 136,33 CHF wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 36,33 Prozent zugenommen.

Jüngst verzeichnete Zug Estates B eine Marktkapitalisierung von 837,53 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at