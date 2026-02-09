Zug Estate b Aktie

Zug Estate b für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A1J0M6 / ISIN: CH0148052126

Lukratives Zug Estates B-Investment? 09.02.2026 10:04:28

SPI-Papier Zug Estates B-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Zug Estates B von vor 3 Jahren abgeworfen

Vor Jahren Zug Estates B-Aktien gekauft: So viel hätten Anleger verdient.

Heute vor 3 Jahren fand via Börse SWX Handel mit dem Zug Estates B-Papier statt. Zum Handelsende stand das Zug Estates B-Papier an diesem Tag bei 1 765,00 CHF. Bei einem Investment von 1 000 CHF in die Zug Estates B-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 0,567 Zug Estates B-Aktien. Das Investment hätte nun einen Wert von 1 371,10 CHF, da sich der Wert eines Zug Estates B-Papiers am 06.02.2026 auf 2 420,00 CHF belief. Die Steigerung von 1 000 CHF zu 1 371,10 CHF entspricht einer Performance von +37,11 Prozent.

Am Markt war Zug Estates B jüngst 1,23 Mrd. CHF wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Aktien in diesem Artikel

Zug Estates AG (B) 2 430,00 0,41% Zug Estates AG (B)

