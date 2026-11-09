SPI-Papier Zug Estates B-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Zug Estates B von vor einem Jahr abgeworfen

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Einstieg in Zug Estates B gewesen.

Am 09.11.2025 wurden Zug Estates B-Anteile an der Börse SWX wochenend-bedingt nicht gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war das Papier 2 120,00 CHF wert. Bei einem Investment von 1 000 CHF in die Zug Estates B-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 0,472 Zug Estates B-Aktien. Die gehaltenen Anteile wären am 06.11.2026 1 033,02 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 2 190,00 CHF belief. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 3,30 Prozent angezogen.

Zug Estates B wurde jüngst mit einem Börsenwert von 1,12 Mrd. CHF gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at