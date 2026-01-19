Zug Estate b Aktie
WKN DE: A1J0M6 / ISIN: CH0148052126
|Zug Estates B-Anlage
|
19.01.2026 10:04:02
SPI-Papier Zug Estates B-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Zug Estates B-Investition von vor 5 Jahren eingebracht
Heute vor 5 Jahren fand via Börse SWX Handel mit dem Zug Estates B-Papier statt. Zur Schlussglocke war die Zug Estates B-Aktie an diesem Tag 1 950,00 CHF wert. Wer vor 5 Jahren 1 000 CHF in die Zug Estates B-Aktie investiert hat, hat nun 0,513 Anteile im Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 1 138,46 CHF, da sich der Wert eines Zug Estates B-Anteils am 16.01.2026 auf 2 220,00 CHF belief. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 13,85 Prozent angezogen.
Am Markt war Zug Estates B jüngst 1,13 Mrd. CHF wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Zug Estates AG (B)
Analysen zu Zug Estates AG (B)
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Zug Estates AG (B)
|2 240,00
|0,90%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerTrump mit Zolldrohungen im Grönland-Konflikt: ATX tiefrot -- DAX unter 25.000-Punkte-Marke -- Asiens Börsen schließen mehrheitlich in Rot
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt weisen am Montag rote Vorzeichen aus. Zum Wochenstart ging es an den Märkten in Fernost größtenteils abwärts.