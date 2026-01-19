Zug Estate b Aktie

Zug Estate b für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A1J0M6 / ISIN: CH0148052126

Zug Estates B-Anlage 19.01.2026 10:04:02

SPI-Papier Zug Estates B-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Zug Estates B-Investition von vor 5 Jahren eingebracht

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Zug Estates B-Investment gewesen.

Heute vor 5 Jahren fand via Börse SWX Handel mit dem Zug Estates B-Papier statt. Zur Schlussglocke war die Zug Estates B-Aktie an diesem Tag 1 950,00 CHF wert. Wer vor 5 Jahren 1 000 CHF in die Zug Estates B-Aktie investiert hat, hat nun 0,513 Anteile im Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 1 138,46 CHF, da sich der Wert eines Zug Estates B-Anteils am 16.01.2026 auf 2 220,00 CHF belief. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 13,85 Prozent angezogen.

Am Markt war Zug Estates B jüngst 1,13 Mrd. CHF wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Aktien in diesem Artikel

Zug Estates AG (B) 2 240,00 0,90% Zug Estates AG (B)

