Zug Estate b Aktie

Zug Estate b für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A1J0M6 / ISIN: CH0148052126

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Lohnender Zug Estates B-Einstieg? 28.09.2026 10:03:45

SPI-Papier Zug Estates B-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Zug Estates B-Investition von vor 5 Jahren eingebracht

Vor Jahren in Zug Estates B eingestiegen: So viel hätten Anleger verdient.

Heute vor 5 Jahren fand via Börse SWX Handel mit der Zug Estates B-Aktie statt. Zum Handelsende stand die Zug Estates B-Aktie an diesem Tag bei 1 975,00 CHF. Bei einer 1 000-CHF-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 0,506 Zug Estates B-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs auf 2 270,00 CHF belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 149,37 CHF wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 14,94 Prozent vermehrt.

Zug Estates B war somit zuletzt am Markt 1,16 Mrd. CHF wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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