SPI-Papier Zug Estates B-Aktie: So viel hätten Anleger an einem frühen Zug Estates B-Investment verloren

Das wäre der Verlust bei einem frühen Engagement in Zug Estates B-Aktien gewesen.

Heute vor 3 Jahren wurde die Zug Estates B-Aktie an der Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke war die Zug Estates B-Aktie an diesem Tag 1 955,00 CHF wert. Bei einem 1 000-CHF-Investment vor 3 Jahren, besäße man nun 0,512 Zug Estates B-Aktien. Die gehaltenen Zug Estates B-Anteile wären am 28.07.2023 833,76 CHF wert, da der Schlussstand 1 630,00 CHF betrug. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 16,62 Prozent verringert.

Jüngst verzeichnete Zug Estates B eine Marktkapitalisierung von 831,04 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at