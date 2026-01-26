Zug Estate b Aktie
SPI-Papier Zug Estates B-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Zug Estates B-Investment von vor 10 Jahren verdient
Heute vor 10 Jahren fand an der Börse SWX Handel mit dem Zug Estates B-Papier statt. Diesen Tag beendete die Zug Estates B-Aktie bei 1 445,00 CHF. Bei einer Investition in Höhe von 10 000 CHF zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 6,920 Zug Estates B-Aktien im Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 23.01.2026 gerechnet (2 220,00 CHF), wäre das Investment nun 15 363,32 CHF wert. Mit einer Performance von +53,63 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.
Der Zug Estates B-Wert an der Börse wurde auf 1,13 Mrd. CHF beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
