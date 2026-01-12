Zug Estate b Aktie

WKN DE: A1J0M6 / ISIN: CH0148052126

Zug Estates B-Investment im Blick 12.01.2026 10:03:45

SPI-Papier Zug Estates B-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Zug Estates B-Investment von vor 3 Jahren verdient

Vor Jahren Zug Estates B-Aktien gekauft: So viel hätten Anleger verdient.

Heute vor 3 Jahren wurde das Zug Estates B-Papier an der Börse SWX gehandelt. Zum Handelsende stand die Zug Estates B-Aktie an diesem Tag bei 1 810,00 CHF. Wenn ein Anleger damals 100 CHF in die Zug Estates B-Aktie investiert hätte, hätte er nun 0,055 Anteile im Depot. Da sich der Wert eines Papiers am 09.01.2026 auf 2 230,00 CHF (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 123,20 CHF wert. Damit hätte sich der Wert des Investments um 23,20 Prozent erhöht.

Alle Zug Estates B-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 1,14 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

