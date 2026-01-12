Zug Estate b Aktie
WKN DE: A1J0M6 / ISIN: CH0148052126
|Zug Estates B-Investment im Blick
|
12.01.2026 10:03:45
SPI-Papier Zug Estates B-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Zug Estates B-Investment von vor 3 Jahren verdient
Heute vor 3 Jahren wurde das Zug Estates B-Papier an der Börse SWX gehandelt. Zum Handelsende stand die Zug Estates B-Aktie an diesem Tag bei 1 810,00 CHF. Wenn ein Anleger damals 100 CHF in die Zug Estates B-Aktie investiert hätte, hätte er nun 0,055 Anteile im Depot. Da sich der Wert eines Papiers am 09.01.2026 auf 2 230,00 CHF (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 123,20 CHF wert. Damit hätte sich der Wert des Investments um 23,20 Prozent erhöht.
Alle Zug Estates B-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 1,14 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!